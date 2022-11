Sandri Oliveira - Reprodução / Instagram

Sandri OliveiraReprodução / Instagram

Publicado 18/11/2022 11:00 | Atualizado 18/11/2022 12:19

Rio - Grande esperança de gols da Seleção Brasileira na Copa do Mundo, Richarlison chega solteiro para o Mundial do Qatar. Embora o atacante esteja focado no torneio, o camisa 9 concedeu entrevista nesta semana ao Canal Ronaldo TV, no YouTube, comandado pela jornalista Isa Pagliari, e relembrou seu último affair, vivido com a influenciadora Sandri Oliveira, de 21 anos.

fotogaleria

Apesar do relacionamento nunca ter sido assumido publicamente, o atacante da Seleção afirmou que deixou a modelo "falando sozinha" após tentar engrenar um namoro.

"Me tira do sério ser cobrado por uma coisa que você não fez. Eu tentei namorar e a menina ficava me cobrando, e eu tentava fazer as paradas tipo certa, e ela ficava me cobrando e eu não gostava de ser cobrado. E é isso. Deixei ela falando sozinha. Se eu estou errado, fico ali ouvindo. Mas se estou certo, esquece. Não gosto de injustiça", revelou o atacante.

O relacionamento entre os dois acabou sendo exposto pela própria modelo há cerca de dois meses. Sandri, que ficou famosa após participar do reality "Brincando com fogo", postou algumas fotos assistindo aos jogos do Tottenham, clube onde Richarlison joga, e também imagens pela cidade de Londres.



Focado apenas na disputa da Copa do Mundo, Richarlison embarca para o Catar neste sábado, junto com a delegação da Seleção Brasileira.