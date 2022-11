Seleção brasileira usará a camisa amarela em dois jogos da Copa do Mundo - Foto: Lucas Figueiredo/CBF

Seleção brasileira usará a camisa amarela em dois jogos da Copa do MundoFoto: Lucas Figueiredo/CBF

Publicado 18/11/2022 12:28

A Fifa definiu e divulgou nesta sexta-feira (18) a combinação de uniformes para os jogos da fase de grupos da Copa do Mundo do Catar. Com isso, a Seleção jogará duas vezes com a camisa amarela e uma com a azul.



Estreia da Seleção com uniforme amarelo



Para a partida contra a Sérvia, na quinta-feira (24), o Brasil usará o seu uniforme tradicional: camisa amarela e short azul, além de meias brancas. Já os goleiros estarão de cinza. Os sérvios jogarão todos de vermelho.



Para a segunda partida, contra a Suíça, no dia 28, a combinação será a mesma. Só os goleiros que usarão verde. E os suíços também estarão de vermelho.



Combinação inédita em Camarões x Brasil



Pela primeira vez no confronto entre as duas seleções em Copas do Mundo, que será em 2 de dezembro, os brasileiros estarão com camisa e meiões azuis e short branco, e os goleiros todos de cinza. Já os camaroneses, que serão os mandantes do jogo, estarão com o tradicional uniforme verde com calções vermelhos.

