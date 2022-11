Eric Faria empurra torcedor no Catar - Reprodução

Publicado 18/11/2022 12:30

O repórter Eric Faria, que está fazendo a cobertura da Copa do Mundo pela Rede Globo, se envolveu em uma grande polêmica nessa sexta-feira, no Catar.



Ao aparecer no "Bom Dia Brasil" e sem perceber estar ao vivo, ele empurrou um homem que atrapalhou sua entrada no noticiário. A cena gerou muitos comentários nas redes sociais, alguns deles apontando certa agressividade do jornalista com o torcedor.

Em declaração posterior, porém, ele tentou esclarecer o ocorrido e afirmou querer pedir desculpas ao torcedor.

“Tomei um baita susto, não sabia nem se estava ao vivo. Obviamente, não é a melhor reação, mas no impulso acabei tirando o torcedor de perto de mim. Eu deveria ter pedido desculpas para ele, mas foi embora e não o vi mais", afirmou Eric, em participação no Redação Sportv.

O repórter apontou ainda que não teve maldade nem da parte dele e nem da do torcedor. "Não teve maldade da parte dele, não teve da minha também. Espero que ele aceite minhas desculpas se eu encontrar ele por aqui", concluiu.