Lewandowski é a esperança da Polônia para passar da fase de grupos na Copa do MundoANDREJ ISAKOVIC / AFP

Publicado 18/11/2022 14:20

Em sua segunda Copa do Mundo, Robert Lewandowski não sabe se esta será a última que disputará. No comando da Polônia, o atacante de 34 anos, por via das dúvidas, vai encarar o torneio no Catar como se fosse a despedida, mas não pretende que seja.



"Já pensei algumas vezes. Por mim, não sei se vai ser minha última Copa do Mundo. Posso dizer que pode ser. Estou me preparando como se fosse a última. Não sei qual vai ser minha condição física. Espero que eu consiga jogar em alto nível em três, quatro anos. Não posso dizer sim ou não", afirmou o polonês, em entrevista coletiva nesta sexta-feira (18).



Eleito o melhor jogador do mundo nos últimos dois anos, Lewandowski disputou apenas três jogos e marcou dois gols em Copas do Mundo, em 2018, porque a Polônia conseguiu apenas uma vitória e foi eliminada. Para conseguir passar da fase de grupos, a equipe polonesa terá de mostrar mais do que há quatro anos, e num grupo com Argentina e México, além de Arábia Saudita.



Para Lewandowski, o Grupo C tem um forte favorito. "É um grupo difícil, porque temos dois jogos antes da Argentina. Temos que focar primeiro nesses jogos. Isso pode mudar a perspectiva contra a Argentina, quer é a favorita. Sabemos que não somos o melhor time do grupo", admitiu, complementando.



"Messi está em grande forma. Você pode ver isso não apenas na seleção argentina, mas também no PSG. Em Barcelona, você pode ver a cada passo que ele é uma lenda. Ele também é o líder da Argentina. Sabemos contra quem estamos jogando".