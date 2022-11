Áudios do VAR na Copa do Mundo ficarão restritos a equipe de arbitragem de cada partida - FRANÇOIS-XAVIER MARIT / AFP

Áudios do VAR na Copa do Mundo ficarão restritos a equipe de arbitragem de cada partidaFRANÇOIS-XAVIER MARIT / AFP

Publicado 18/11/2022 17:18

Rio - A Fifa informou, nesta sexta-feira (18), que não irá divulgar os áudios entre a equipe de arbitragem e o VAR nos jogos da Copa do Mundo. Com isso, as decisões ficarão apenas entre os profissionais de cada partida. O anúncio foi feito por Massimo Busacca, presidente do Comitê de Arbitragem da Fifa.

"As conversas entre os profissionais não serão públicas. Sabemos que essa discussão (sobre a liberação dos áudios) existe. Mas, neste momento, não existe essa possibilidade de ouvir as conversas entre árbitro e VAR", disse o suíço.

Ao redor do planeta, as entidades organizadoras das competições se dividem entre divulgar, ou não, os áudios do VAR. No Brasil, tanto a CBF quanto a Conmebol liberam os áudios e as imagens das análises feitas pelo árbitro de vídeo.



A Copa do Mundo se iniciará neste domingo (20), com o duelo entre Catar e Equador, às 13h (horário de Brasília). O Brasil entra em campo apenas na quinta-feira (24), às 16h, para enfrentar a Sérvia, no Lusail Stadium.