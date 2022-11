Copa do Mundo no Catar será de 20 de novembro a 18 de dezembro - Fabrice Coffrini/AFP

Copa do Mundo no Catar será de 20 de novembro a 18 de dezembroFabrice Coffrini/AFP

Publicado 19/11/2022 10:00

Rio - No próximo domingo, a bola irá rolar no Catar para o começo de mais uma Copa do Mundo. Em campo, 32 seleções em busca da glória máxima do futebol mundial. Uma competição tão plural, envolvendo várias nações sempre acaba gerando curiosidades. No total, são 830 jogadores que poderão entrar em campo no torneio. Confira algumas das curiosidades que a Copa do Mundo do Catar trará.

Brasileiros contra o Brasil



A seleção brasileira irá buscar o hexa na Copa do Mundo do Catar, porém, nem todas as pessoas que nasceram no país vão lutar por isso na competição. Há três jogadores convocados por Portugal, que nasceram em solo brasileiro. São eles: Pepe, de 39 anos, nascido em Maceió, Alagoas; Otávio, 27 anos, nascido em João Pessoa, na Paraíba e Matheus Nunes, 24 anos, natural do Rio de Janeiro.

Seleção com mais naturalizados

Outros jogadores irão competir por seleções de país diferentes de onde nasceram. O Marrocos é o país com mais naturalizados na Copa de 2022. No total, com 14 jogadores não nascidos em terras marroquinas. É mais da metade dos convocados. Logo depois aparecem Tunísia e Senegal, ambos com 12.

Seleções sem naturalizados

Só quatro das 32 seleções foram formadas, na totalidade, por jogadores nascidos em seus países: Arábia Saudita, Argentina, Brasil e Coreia do Sul.

Jogador mais jovem

A Alemanha levou para o Catar o jogador mais jovem da competição. Nascido em Camarões, Youssoufa Moukoko, de 17 anos, se naturalizou alemão. Ele irá completar sua maioridade no próximo domingo, dia que a competição irá começar. Atualmente, o jovem defende o Borussia Dortmund.

Vovô da Copa

Daniel Alves, de 39 anos, é o jogador mais experiente do elenco da seleção brasileira, porém, há alguém que nasceu antes que ele que poderá entrar em campo no Catar. Talavera, do México, vai para sua terceira Copa do Mundo. Com 40 anos, completados em setembro, foi reserva nos Mundiais do Brasil (2014) e da Rússia (2018). Atualmente, defende o Juárez, na Liga Mexicana.

Seleções mais altas e mais baixas

O futebol é um esporte considerado democrático, tanto que baixinhos como Romário, e atualmente Lionel Messi já fizeram muita história. Jogadores mais altos como Thierry Henry e Robert Lewandowski também. Na Copa do Mundo de 2022, a adversária do Brasil na estreia, a Sérvia, é a seleção com a maior média de altura na competição. O grupo tem em torno de 1,87m. Já a Arábia Saudita tem o elenco mais baixo com a média de 1,78m. No geral, a média das 32 seleções é de 1,82m.