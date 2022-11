Al Bayt Stadium, em Al Khor, é o palco do jogo de abertura da Copa do Mundo - FOTO: Kirill KUDRYAVTSEV / AFP

Publicado 19/11/2022 19:13 | Atualizado 19/11/2022 19:14

Neste sábado, a Fifa revelou as atrações e como funcionará a cerimônia de abertura da Copa do Mundo do Catar. O show, que acontecerá no Al Bayt Stadium, palco do primeiro jogo da competição, terá 30 minutos e será cheio de surpresas.

O ato principal apresentará uma performance da música "Dreamers", a trilha sonora da Copa do Catar, do cantor sul-coreano Jung Kook, da banda BTS, e do cantor catari Fahad Al-Kubaisi. Além disso, em nota, a Fifa ainda fez o seguinte destaque:

"O tema da cerimônia de abertura é um encontro para toda a humanidade, unindo diferenças através da humanidade, respeito e inclusão. O futebol permite que nos unamos como uma tribo e a terra é a tenda em que todos vivemos", escreveu a entidade.

A cerimônia de abertura está marcada para começar às 11h40 (de Brasília). Já a partida de estreia da Copa, entre Catar e Equador, começará às 13 (também de Brasília).