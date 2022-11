Brasil desembarca no Catar para disputa da Copa do Mundo - ADRIAN DENNIS / AFP

Publicado 19/11/2022 17:39 | Atualizado 19/11/2022 18:47

Rio - A seleção brasileira, enfim, está no país da Copa do Mundo. Após quase uma semana de preparação em Turim, na Itália, a equipe de Tite desembarcou no Catar na tarde deste sábado (19), por volta das 17h10, para iniciar sua trajetória em busca do hexacampeonato.

O primeiro a descer do avião foi o presidente da Confederação Brasileira de Futebol e chefe da delegação brasileira no Catar, Ednaldo Rodrigues. Em seguida, Tite e os membros de sua comissão técnica apareceram. Por fim, os 26 jogadores desembarcaram e entraram no ônibus, que seguiu para o hotel que servirá de concentração para o Brasil em Doha.

Na chegada a Doha, a delegação do Brasil usou o terno especial para a Copa feito pelo estilista Ricardo Almeida. Durante o voo, eles chegaram a trocar de roupa para viajarem mais confortáveis, mas colocaram novamente a vestimenta para pisar no país-sede do Mundial.

Como a Seleção chegou ao Catar já no início da madrugada pelo horário local, as primeiras atividades no país da Copa acontecerão somente neste domingo. O grupo treinará na parte da tarde no Grand Hamad Stadium, que será a base da Brasil durante todo o torneio.

O Brasil estreia na Copa do Mundo na próxima quinta-feira, às 16h, contra a Sérvia, no Estádio Lusail. Suíça e Camarões completam o Grupo H.