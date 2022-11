Bola oficial da Copa do Mundo do Catar - FOTO: KENZO TRIBOUILLARD / AFP

As Copas reservam surpresas aos torcedores. Em 2014, foi a Costa Rica, que passou do grupo da morte e avançou até as quartas de final. No Mundial seguinte, foi a vez da Croácia, que conseguiu chegar até a final. Nesse sentido, abaixo, O DIA apresenta aos leitores quais são as seleções que podem surpreender no Catar.

DINAMARCA

A seleção dinamarquesa é a principal cotada a ser surpresa da Copa. Isso se deve, principalmente, ao desempenho na Euro 2020. No principal campeonato de seleções da UEFA, a Dinamarca se destacou ao chegar até a fase semifinal.

Cabe destacar que ela ainda esteve perto de conquistar a vaga na grande decisão. A eliminação aconteceu para a Inglaterra, com o gol da derrota marcado já na prorrogação.

O time do técnico Kasper Hjulmand conta com nomes importantes, como: Højbjerg, do Tottenham; Eriksen, do Manchester United; Schmeichel, do Nice; e Kjær, do Milan.

Grupo e data de estreia:

A Dinamarca está no Grupo D da Copa, ao lado de França, Austrália e Tunísia. A estreia da seleção acontecerá na próxima terça-feira, às 10h (de Brasília), contra a Tunísia no Education City Stadium.

HOLANDA

Apesar de ter sido eliminada logo nas oitavas de final da última Euro para a República Tcheca, a Holanda merece a atenção dos torcedores. Logo após a competição, o experiente Louis Van Gaal foi contratado para assumir a seleção. Sob seu comando, a equipe está invicta: no total, foram 11 vitórias, quatro empates e nenhuma derrota sequer.

Vale frisar que a seleção holandesa também tem jogadores de destaque no mundo do futebol, como: Virgil van Dijk, do Liverpool; Aké, do Manchester City; Dumfires, da Inter de Milão; De Ligt, do Bayern de Munique; Frenkie de Jong, do Barcelona; e Depay, do Barcelona.

Grupo e data de estreia:

A Holanda está no Grupo A da Copa, ao lado de Catar, Equador e Senegal. A estreia da seleção será na próxima segunda-feira, às 13h (de Brasília), contra Senegal no Al Thumama Stadium.

MARROCOS

A seleção marroquina também é outra equipe que merece destaque. Isso se dá tanto pela quase perfeita campanha nas Eliminatórias Africanas quanto por jogadores talentosos no grupo.

O Marrocos fechou a fase de grupos das Eliminatórias com seis vitórias nos seis jogos que disputou. Na fase final, levou a melhor sobre a República Democrática do Congo por 5 a 2.

Em relação aos jogadores convocados, há nomes importantes, como: Ziyech, do Chelsea; Hakimi, do PSG; e Mazraoui, do Bayern de Munique.



Grupo e data de estreia:

O Marrocos está no Grupo F da Copa, ao lado de Bélgica, Canadá e Croácia. A estreia da seleção acontecerá na próxima quarta-feira, às 7h (de Brasília), contra a Croácia no Al Bayt Stadium.