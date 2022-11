Hassan al-Haydos, à esquerda, e Enner Valencia, à direita, devem ser titulares de Catar e Equador, respectivamente, no jogo de abertura da Copa do Mundo - FOTO: RODRIGO BUENDIA, Karim JAAFAR / AFP

Publicado 19/11/2022 18:31

Neste domingo, Catar e Equador se enfrentam no Al Bayt Stadium, às 13h (de Brasília), pela partida de abertura da Copa do Mundo de 2022. O confronto terá transmissão ao vivo na Fifa+, TV Globo, SporTV, GloboPlay e no YouTube no canal CazéTV.



Vale lembrar que as duas seleções se enfrentaram apenas três vezes na história - todos em jogos amistosos. No primeiro confronto, em 1996, os dois times empataram em 1 a 1. Mais tarde no mesmo ano, o Equador venceu por 2 a 1. Já em 2018, o Catar deu o troco e venceu por 4 a 3.





CATAR (Técnico: Félix Sánchez Bas)

Saad Alsheeb; Boualem Khoukhi, Bassam Alrawi, Abdelkarim Hassan e Pedro Miguel; Abdulaziz Hatem, Hassan Al-Haydos, Karim Boudiaf e Homam Ahmed; Almoez Ali e Akram Afif.

EQUADOR (Técnico: Gustavo Julio Alfaro)

Alexander Dominguez; Robert Arboleda, Felix Torres, Piero Hincapie e Pervis Estupinan; Jhegson Mendez, Moises Caicedo, Gonzalo Plata e Jose Cifuentes; Romario Ibarra e Enner Valencia.