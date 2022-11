CBF divulgou a foto oficial da seleção brasileira que disputará a Copa do Mundo do Catar - Lucas Figueiredo/CBF

Publicado 19/11/2022 16:30

Na última sexta-feira, os jogadores da Seleção Brasileira se reuniram para a participar da sessão de fotos oficiais para a Copa do Mundo do Catar. O momento contou com muita resenha e diversão entre os atletas. Confira os bastidores no vídeo abaixo:





Em tempo: o Brasil está no Grupo G da Copa do Mundo, ao lado de Sérvia, Suíça e Camarões. A estreia da Seleção acontecerá na próxima quinta-feira, às 16h (de Brasília), contra a Sérvia no Lusail Stadium.