Benzema ganhou a Bola de Ouro de 2022FOTO: FRANCK FIFE / AFP

Publicado 19/11/2022 16:07 | Atualizado 19/11/2022 16:37

A França ganhou mais uma preocupação para a Copa do Mundo: Karim Benzema. Segundo a imprensa francesa, o atacante deixou o treino deste sábado mais cedo por conta de uma lesão muscular. O jornal "L'Equipe" afirmou que ele está fora da estreia da seleção no Mundial.

Tanto o "RMC Sports" quanto o "L'Equipe" apontaram que a gravidade da lesão ainda é incerta. Dessa forma, Benzema corre o risco de ficar de fora da Copa.

Vale destacar que a seleção francesa tem sofrido com lesões para este Mundial. Jogadores importantes como Maignan, Kimpembe, Pogba, Kanté e Nkunku também serão desfalques na competição por causa de problemas físicos.

Em tempo: a França está no Grupo D da Copa, ao lado de Austrália, Dinamarca e Tunísia. A estreia dos franceses acontece no dia 22 de novembro, às 16h (de Brasília), contra a Austrália no Al Janoub Stadium.