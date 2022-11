Messi treinou separado do elenco da Argentina novamente - JUAN MABROMATA / AFP

Publicado 19/11/2022 14:03

Rio - Pelo segundo dia seguido, Lionel Messi não trabalhou junto ao restante do elenco da Argentina. Neste sábado, o craque argentino fez um treino diferente dos demais companheiros em Doha e realizou uma atividade com os fisioterapeutas, ao lado de Lisandro Martínez e Palacios.

Apesar da ausência, a imprensa argentina garante que Messi não preocupa para a estreia na Copa do Mundo, na próxima terça-feira, às 7h (de Brasília), contra a Arábia Saudita, no estádio Lusail. O trabalho mais leve seria apenas uma precaução, já que o craque atuou por 90 minutos no amistoso contra os Emirados Árabes Unidos, na quarta-feira, vencido por 5 a 0 pelos argentinos.



O treino deste sábado foi o primeiro com o meia Thiago Almada e o atacante Ángel Correa, convocados para os lugares de Joaquín Correa e Nico González, cortados por lesão. Durante a atividade, o técnico Scaloni deu alguns indícios de como pretende escalar a equipe. Mac Allister ou Papu Gómez disputam a vaga deixada no meio por Lo Celso, enquanto Acuña deve começar na defesa. No ataque, Di María teve a companhia de Lautaro Martínez, que foi poupado no amistoso desta semana.

A Argentina volta a treinar em Doha neste domingo, a partir das 12h (de Brasília). Há a expectativa de que Messi participe normalmente da atividade.