Delegação tem previsão de desembarque em Doha neste sábado às 16h20 (de Brasília) - Foto: Lucas Figueiredo/CBF

Delegação tem previsão de desembarque em Doha neste sábado às 16h20 (de Brasília)Foto: Lucas Figueiredo/CBF

Publicado 19/11/2022 11:23

A seleção brasileira cumpriu o período de concentração em Turim, na Itália, e agora o destino é o palco da Copa do Mundo, o Catar. A previsão de desembarque em Doha é às 16h20 (de Brasília) deste sábado.

No domingo, será iniciada a sequência de mais quatro treinos em preparação para a estreia diante da Sérvia, no dia 24. Em Doha, todos os trabalhos serão no estádio Grand Hamad, casa do Al Arabi, que abrigará todas as atividades do Brasil até o fim do Mundial.

Confira a programação:

Sábado (19/11): desembarque no Catar às 22h20 (16h20 de Brasília)

Domingo (20/11): treino às 16h30 (10h30 de Brasília)

Segunda-feira (21/11): treino às 16h30 (10h30 de Brasília)

Terça-feira (22/11): treino fechado às 16h30 (10h30 de Brasília)

Quarta-feira (23/11): treino às 18h (12h de Brasília)

Quinta-feira (24/11): estreia contra a Sérvia às 22h (16h de Brasília)

Após o jogo contra a Sérvia, o Brasil vai enfrentar Suíça na segunda-feira (28), e Camarões, na sexta-feira (2), pelo grupo G da Copa do Mundo do Catar.

Veja a sequência de atividades do Brasil durante a fase de grupos:

Sexta-feira (25/11): treino às 17h30 (11h30 de Brasília)

Sábado (26/11): treino às 16h30 (10h30 de Brasília)

Domingo (27/11): treino às 16h30 (10h30 de Brasília)

Segunda-feira (28/11): jogo contra a Suíça às 19h (13h de Brasília)

Terça-feira (29/11): treino às 16h30 (10h30 de Brasília)

Quarta-feira (30/11): treino às 16h30 (10h30 de Brasília)

Quinta-feira (01/12): treino às 18h (12h de Brasília)

Sexta-feira (02/12): jogo contra Camarões às 22h (16h de Brasília)