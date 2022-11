Astro da seleção francesa, Benzema está fora da Copa do Mundo do Catar - FOTO:

Publicado 19/11/2022 21:45 | Atualizado 20/11/2022 04:22

Após ser cortado da Copa do Mundo por causa de lesão, Benzema se manifestou nas redes sociais. O centroavante agradeceu as mensagens de apoio que recebeu e destacou que a decisão de não disputar a competição é em prol do grupo.

"Nunca desisti na minha vida, mas esta noite tenho que pensar no time como sempre fiz. Então, a razão me diz para deixar meu lugar para alguém que possa ajudar nosso grupo a fazer uma boa Copa do Mundo. Obrigado por todas as suas mensagens de apoio", escreveu Benzema.

O problema físico, vale lembrar, aconteceu justamente no treino deste sábado. Benzema se machucou durante a atividade, precisou deixar o campo mais cedo e foi ao hospital Aspetar. Lá, os exames detectaram uma lesão no quadríceps da coxa esquerda.

Dessa forma, ele se junta a Maignan, Kimpembe, Pogba, Kanté e Nkunku, que fazem parte da longa lista de desfalques da seleção francesa para o Mundial. No comunicado, a Federação Francesa de Futebol também informou que o prazo de recuperação é de três semanas.





As lesões, aliás, têm atrapalhado o centroavante durante toda a temporada 2022/23. Até aqui, Benzema disputou apenas 12 dos 21 jogos do Real Madrid.

A última vez que ele entrou em campo foi na vitória sobre o Celtic por 5 a 1, pela Liga dos Campeões, no dia 2 de novembro. No entanto, a última vez que disputou uma partida completa aconteceu no dia 19 de outubro, na vitória sobre o Elche por 3 a 0, pelo Campeonato Espanhol.

Em tempo: a França está no Grupo D da Copa, ao lado de Austrália, Dinamarca e Tunísia. Sem o Bola de Ouro de 2022, os franceses estreiam no Mundial na próxima terça-feira, às 16h (de Brasília), contra a Austrália no Al Janoub Stadium.