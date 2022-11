Brian Swanson, ao lado direito de Gianni Infantino, em discurso de abertura da Copa do Mundo - Foto: AFP

Publicado 19/11/2022 11:54

Assim como o presidente da Fifa Gianni Infantino rebateu críticas à Copa do Mundo no Catar , o diretor de relações com a mídia, Brian Swanson também falou sobre o assunto. Ele declarou que, como um homem gay, se sente confortável no país-sede do Mundial.

"Eu tenho lido muitas críticas da comunidade LGBTQIA+ sobre a Copa do Catar. Mas quero dizer aqui, em público, que como um homem gay, me sinto à vontade aqui, me sinto bem-vindo", afirmou o diretor.

O Catar tem sido alvo de inúmeras críticas em relação à situação dos direitos humanos locais. O Código Penal do país proíbe a atividade homossexual para homens e mulheres, que prevê pena máxima e até o apedrejamento. No entanto, Brian Swanson acredita que todos serão bem recebidos para o Mundial.

"Eu acredito que todo mundo vai ser bem-vindo nesta Copa do Mundo. Só porque Gianni Infantino não é gay não significa que ele não se importa. Nós temos falado com muitas pessoas sobre isso. Eu me sinto à vontade para dizer: nos importamos com todos. somos uma entidade inclusiva. temos muitos colegas gays. Eu respeito todas as opiniões diferentes. Mas eu também sei o que defendemos. Mas quando ele diz que é inclusivo, ele realmente quer dizer", afirmou.