Publicado 19/11/2022 09:00

Rio - Principal torneio de seleções do mundo, a Copa de 2022 terá a presença de grandes jogadores do futebol mundial como Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar, Kylian Mbappé e Robert Lewandowski. Porém, grandes estrelas do futebol europeu não poderão desfilar seu talento no Catar, seja por conta de lesão ou porque suas seleções não conseguiram se classificar para disputar o torneio.





Vivendo um momento mágico em 2022, uma das ausências mais sentidas na competição será a de Erling Halland. O norueguês, de 22 anos, é uma verdadeira máquina de fazer gols e recém-chegado ao Manchester City já tem uma marca de 23 gols em 18 jogos na atual temporada. Como a Noruega não conseguiu se classificar para a competição, não poderemos ver seu futebol no Catar.

Outra grande estrela do futebol inglês, o meia-atacante Mohamed Salah, de 30 anos, está fora da competição. Há quatro anos, o egípcio chegou a disputa a competição no sacrífico após se lesionar na final da Liga dos Campeões. No entanto, neste ano, o Egito não conseguiu se classificar e o craque do Liverpool ficou de fora.



Uma outra grande ausência é a seleção italiana. Pela segunda vez consecutiva, a equipe tetracampeã mundial não conseguiu se classificar para a Copa do Mundo. A ausência no Catar foi ainda mais surpreendente, porque a Azurra é a atual campeão da Eurocopa. Apesar disso, não veremos jogadores como Chiesa, Jorginho e Donnarumma no Mundial de 2022.

Além dos jogadores que ficaram fora porque suas seleções não se classificaram, também há aqueles que sofreram com lesões antes da disputa. Atual campeã, a França sofreu duros baques para tentar seu terceiro título mundial. O volante N'Golo Kanté e o meia Paul Pogba, que fizeram parte do elenco que conquistou o título em 2018 na Rússia, se lesionaram às vésperas da Copa do Mundo e estão fora.

A Argentina, que é considerada uma das favoritas ao título, também perdeu um jogador importante em seu elenco. Giovanni Lo Celso, que atua pelo Villareal, e vinha sendo convocado e escalado como titular por Lionel Scaloni, sofreu uma lesão e não poderá participar da competição, que vai acontecer no Catar.

Por fim, uma das últimas ausências decepcionantes do Mundial. Principal estrela de Senegal, o atacante Sadio Mané, do Bayern, se lesionou em um dos últimos compromissos da equipe alemã, antes do Mundial. O craque chegou a ser convocado, mas vou descartado após realizar exames com a delegação senegalesa.