Taça da Copa do Mundo - AFP

Taça da Copa do MundoAFP

Publicado 19/11/2022 15:29 | Atualizado 19/11/2022 18:15

Rio - A Copa do Mundo começa neste domingo (20), com o duelo entre Catar e Equador. Muitos brasileiros já estão no clima do torneio e vivem a expectativa do hexacampeonato da seleção brasileira. Sabendo disso, O Dia conversou com alguns renomados profissionais de comunicação para saber palpites sobre destaques positivos e negativos deste Mundial.

Luiz Penido e José Carlos Araújo, o Garotinho (Narradores da Rádio Tupi), Cahê Mota (Repórter do Grupo Globo), João Guilherme (Narrador da ESPN), Venê Casagrande (Comentarista do SBT e colunista do Dia), Eraldo Leite (Radialista da Rádio Globo/CBN), Gian Oddi (Comentarista da ESPN), Mauro Beting (Comentarista da TNT Sports, SBT e Jovem Pan) e Pedro Moreno (Comentarista do Grupo Globo) deram seus palpites sobre cinco quesitos da Copa do Catar. fotogaleria

- Quem será o campeão?

Luiz Penido: Brasil

Cahê Mota: Brasil

João Guilherme: Brasil

Garotinho: Brasil

Venê Casagrande: França

Eraldo Leite: Brasil

Gian Oddi: Argentina

Mauro Beting: Brasil

Pedro Moreno: Brasil

- Qual será a final do torneio?

Luiz Penido: Brasil x Inglaterra

Cahê Mota: Brasil x Argentina

João Guilherme: Brasil x França

Garotinho: Brasil x França

Venê Casagrande: Brasil x França

Eraldo Leite: Brasil x França

Gian Oddi: Argentina x França

Mauro Beting: Brasil x França

Pedro Moreno: Brasil x França

- Qual será a maior surpresa?

Luiz Penido: Dinamarca

Cahê Mota: Sérvia

João Guilherme: Uruguai

Garotinho: Catar

Venê Casagrande: Sérvia

Eraldo Leite: Holanda

Gian Oddi: Espanha

Mauro Beting: Dinamarca

Pedro Moreno: Dinamarca

- Qual será a maior decepção?

Luiz Penido: França

Cahê Mota: França

João Guilherme: Argentina

Garotinho: Alemanha

Venê Casagrande: Espanha

Eraldo Leite: Inglaterra

Gian Oddi: Croácia

Mauro Beting: Portugal

Pedro Moreno: Portugal

- Quem será o melhor jogador do Mundial?

Luiz Penido: Neymar Jr.

Cahê Mota: Vinicius Jr.

João Guilherme: Neymar Jr.

Garotinho: Neymar Jr.

Venê Casagrande: Mbappé

Eraldo Leite: Neymar Jr.

Gian Oddi: Messi

Mauro Beting: Neymar Jr.

Pedro Moreno: Neymar Jr.