Alejandro Balde se juntou à delegação da Espanha no CatarFoto: Reprodução/Twitter @SEFutbol

Publicado 19/11/2022 17:21

Neste sábado, o lateral Alejandro Balde desembarcou no Catar para se apresentar à Seleção Espanhola. Ele, vale destacar, estava com a seleção sub-21, mas foi chamado para substituir Gayà, que se lesionou e acabou cortado da Copa do Mundo.





Ao site oficial da Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF), o jovem lateral não escondeu a felicidade de ser chamado para o grupo que disputará o Mundial e contou bastidores de como recebeu a notícia. Esta, aliás, é a primeira convocação de Alejandro Balde para o time principal da seleção espanhola.

"Estava no meu quarto, com Pablo Torre. De repente, me chamaram. Quem me chamou foi o Luis de la Fuente (técnico da seleção espanhol sub-21). Me chamou para a sala de reuniões e me disse que eu deveria estar aqui (no Catar). Até agora não acreditei. É um sonho estar aqui. Estou aqui para aproveitar ao máximo a oportunidade", disse o lateral.

Su primera convocatoria y... ¡¡viene a Catar para jugar un Mundial!!



Balde: "Todavía no me creo que esté aquí".



"Tengo el móvil a reventar de mensajes. Se lo dedico a la gente que quiero y siempre ha estado ahí".#VamosEspaña | #Catar2022 pic.twitter.com/s2Kyz8tcaX — Selección Española de Fútbol (@SEFutbol) November 19, 2022

Ao chegar, Balde conversou com o diretor esportivo da RFEF, José Francisco Molina, e com o volante Sergio Busquets. Na sequência, ele cumprimentou o técnico Luis Enrique e os demais membros da comissão técnica. Além disso, o lateral também recebeu uma recepção calorosa dos jogadores.