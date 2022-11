Brasil desembarca no Catar para disputa da Copa do Mundo - ADRIAN DENNIS / AFP

Publicado 19/11/2022 18:05

Catar - Em seus primeiros minutos no Catar, o técnico Tite analisou a preparação feita pela seleção brasileira nos últimos dias em Turim, na Itália. Em conversa com a TV Globo logo após desembarcar no país da Copa , na tarde deste sábado, o treinador afirmou que ainda não definiu qual será o time titular do Brasil.