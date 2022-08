Fluminense sofreu derrota dolorida - MAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC

Fluminense sofreu derrota dolorida MAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC

Publicado 16/08/2022 10:25

Em mais um final de semana tivemos erros inadmissíveis, no que diz respeito a atuação dos árbitros no futebol brasileiro. Destaco o lance do gol anulado do Internacional/RS contra o Fluminense no Estádio Beira Rio em Porto Alegre, quando o árbitro Ramon Abatti Abel, de Santa Catarina, após apontar o centro do campo no tento marcado pelo Mauricio, foi chamado pelo VAR que recomendou a anulação do gol, com a justificativa de impedimento.

Na jogada, quando o atleta Alemão, do Internacional, recebeu o passe, ele se encontrava em seu campo de defesa, portanto atrás da linha que divide o gramado, o que descaracteriza qualquer posição de impedimento. Acontece que, o árbitro de vídeo Adriano Milczvski, mesmo tendo a linha do meio campo como referência e ainda traçando a linha do próprio VAR, recomendou a anulação do gol.

Além do fator posicional dos atletas, existe o aspecto do jogo em campo. O Felipe Melo, que era o marcador do Fluminense que estava na jogada, que possui característica explícita de reclamação contundente, em momento nenhum esboçou qualquer tipo de questionamento a respeito deste lance.

A jogada foi um lance de fato: Estava ou não impedido?! Aí vem o erro de entendimento! Sabendo que existiam duas linhas para servirem de referência, a do meio campo e a traçada pelo VAR, mesmo assim não se conseguiu identificar a decisão correta a ser tomada, que seria deixar o lance seguir. Infelizmente mais um erro da nossa arbitragem, e vale lembrar que, no momento em que aconteceu, o Internacional vencia apenas por 1 a 0, portanto o resultado ainda não estava definido e por pouco não interferiu diretamente no placar a partida.