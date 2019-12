Rio - Os rumores de que o Flamengo deseja contratar o atacante Pedro não animam a Fiorentina. O diretor esportivo do clube italiano, Daniele Prade, negou qualquer interesse de negociar o jogador, de 22 anos, com o clube carioca. O brasileiro, revelado pelo Fluminense, foi contrato pela Fiorentina nesta temporada.

De forma bem sucinta em troca de mensagens, o dirigente da Fiorentina negou qualquer interesse do clube italiano em negociar a transferência de Pedro com o Flamengo. Ele também negou que tenha conversado com qualquer representante do clube brasileiro para tratar do atacante.

Segundo apuração do Jornal O Dia, o Flamengo não teve nenhum contato direto com a Fiorentina sobre Pedro. O que aconteceu foi um interesse superficial. Mesmo sem estar atuando neste começo no clube italiano, o jovem está muito feliz e só deixaria a sua nova equipe, caso o clube italiano tivesse interesse em negociá-lo.

Os rumores de uma possível contratação do atacante foram acentuados, após o presidente do Flamengo Rodolfo Landim responder, ao ser perguntado sobre o jovem, que "todos os bons jogadores interessam" ao clube carioca e dizer que Pedro é um "bom jogador". O atacante já havia sido ventilado no Rubro-negro no meio desta temporada.

Pedro foi anunciado pela Fiorentina em setembro. O clube italiano desembolsou 11 milhões de euros (R$ 50,2 milhões na época) na operação. Deste valor, 8 milhões de euros (R$36,5 milhões na época) foram destinados ao Fluminense, que manteve 20% dos direitos econômicos do jogador.