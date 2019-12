Rio - O comentarista da Fox Sports, Paulo Vinícius Coelho, falou sobre o futuro de Gabigol no Flamengo. De acordo com ele, o jogador não deverá permanecer no clube carioca no ano que vem. O jornalista ainda lamentou a decisão do atleta.

"Acho que ele vai sair, mas ele deveria ficar. Pelo ano que teve, pelo time do Flamengo", afirmou em participação em uma atração da emissora.

O comentarista ainda afirmou que o atacante terá mais dificuldades de viver em o Flamengo, que o clube terá dificuldades para o substituir.

"Creio que o Flamengo irá conseguir um substituto para ele com mais facilidade que ele encontrar um clube que o dê tantas possibilidade quanto o Flamengo dá para ele", disse.