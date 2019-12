Rio - Possível adversário do Flamengo na semifinal do Mundial de Clubes, o Al-Hilal parece conhecer o Rubro-Negro. Além de Cuéllar, o atacante francês Bafétimbi Gomis, ex-Lyon, Olympique de Marselha e Galatasaray, entre outros, revelou em entrevista ao Globoesporte.com nesta sexta-feira, em Doha, que chegou a se vestir com as cores do clube brasileiro na infância.

"Eu tinha um uniforme do clube quando era criança", disse. Em seguida, Gomis elogiou Jorge Jesus ex-comandante da equipe saudita: "Jesus é o melhor, alguém que me ajudou a evoluir esportivamente, a me tornar um atacante mais agressivo."

Gomis, de 34 anos, está há duas temporadas no Al-Hilal e tem 41 gols marcados em 55 jogos pelo clube - média bem parecida com a de Gabigol no Flamengo, cerca de 0,75 por partida. É uma das armas da equipe para enfrentar o Espérance, pelas quartas de final, neste sábado. O GloboEsporte.com transmite em Tempo Real às 11h (de Brasília).