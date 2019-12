Fla Aerofla

A sexta-feira 13 é conhecida por ser repleta de lendas e crendices que deixam os mais supersticiosos de cabelo em pé. Como se não bastasse isso, o cinema norte-americano tratou de imortalizar esta data com uma sequência de filmes de terror. Mas para os torcedores do Flamengo ontem foi um dia bem diferente.

Os rubro-negros voltaram a parar as ruas do Rio para apoiar o elenco antes do embarque para Doha, no Catar, onde o clube disputará o Mundial de Clubes. Para os cariocas, a competição começa terça-feira, contra Al Hilal ou Esperánce, que se enfrentam hoje.

A movimentação dos torcedores começou por volta das 8h, quando os primeiros rubro-negros chegaram à porta do Ninho do Urubu. Diferentemente do que aconteceu antes da final da Libertadores, os órgãos públicos providenciaram grades para que a festa não atrapalhasse a logística da diretoria e o deslocamento do ônibus do Flamengo.

Após o almoço, que contou com a presença do ex-presidente Marcio Braga, por volta das 13h, o ônibus deixou o CT rumo ao Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro. Durante o percurso, os jogadores receberam apoio dos rubro-negros espalhados pelas ruas. Às 14h38, o veículo apareceu no Terminal de Cargas do aeroporto. Com a chegada da delegação, os torcedores correram e se aglomeraram em volta da condução. Com gritos famosos na arquibancada, como "em dezembro de 81", incentivos foram transmitidos a atletas e dirigentes.

Como era dia útil, a movimentação foi bem menor do que no "Aerofla" que ocorreu antes da final da Libertadores. Na ocasião, por ser feriado — Dia da Consciência Negra —, os rubro-negros marcaram presença em número bem maior.

Mesmo assim, algumas pessoas se esforçaram para não deixar de apoiar o Flamengo. É o caso de Erick, de 23 anos, que pediu para não ter o sobrenome divulgado. Segundo o rubro-negro, auxiliar de estoque em uma farmácia, nada é mais importante que o apoio ao Rubro-Negro neste momento tão importante.