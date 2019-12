Catar - O Flamengo já está na terra em que pode consagrá-lo como bicampeão do mundo. Por volta das 14h (horário local; 8h no horário de Brasília, o avião com a delegação rubro-negra desembarcou no aeroporto de Doha, capital do Qatar, após cerca de 14 horas de viagem.



Os 23 jogadores inscritos, mais comissão técnica, dirigentes e atletas da base desembarcaram e partiram para o Grand Hayatt Hotel, onde um grupo de 20 torcedores, de todos os cantos do Brasil, já estava no aguardo desde 12h30 (horário local).



O Flamengo fará a sua estreia na próxima terça-feira. O rival da equipe carioca na semifinal do Mundial será conhecido neste sábado.

Com informações do Lance!