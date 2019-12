Rio - Após fechar com o jovem Thiago, de 18 anos, que veio do Náutico, o Flamengo está bem perto de contratar o atacante Pedro Rocha, que disputou o último Brasileiro pelo Cruzeiro. No entanto, uma oferta de um clube brasileiro pode mudar os rumos da negociação.

O Palmeiras estava negociando com o Spartak Moscou pelo jogador brasileiro. Porém, com a mudança no departamento de futebol do clube paulista a transferência ficou estagnada. A equipe russa, no entanto, ainda espera alguma definição do Alviverde para definir o negócio.

Pedro Rocha, de 25 anos, se destacou no Grêmio e foi vendido ao clube russo em 2017. Neste ano, ele chegou ao Cruzeiro e acabou participando da péssima temporada da Raposa, que acabou rebaixada para a Série B.