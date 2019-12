Rio - Nesta sexta-feira surgiram rumores que Bruno Henrique teria sido pego no antidoping, após o clássico contra o Vasco no Brasileiro, por conta do uso da substância brinzolamida. O jogador de fato utilizou a substância, mas ela não é considerada doping.

Os remédios usados por Bruno Henrique são autorizados pela CBF. O atacante faz uso contínuo de colírios após a lesão sofrida no olho, quando defendia o Santos. No primeiro turno do Brasileirão, inclusive, constou a substância, mas o jogador do Flamengo não foi nem indicado.

A substância é relacionada em todo exame antidoping feito pelo atacante e, em 14 de novembro, clube e jogador receberam o comunicado definitivo dando o caso como encerrado.