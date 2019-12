Catar - Autor do gol da classificação do Al Hilal, o atacante francês Bafétimbi Gomis comemorou correndo na direção da delegação do Flamengo, que acompanhava a partida no estádio, e apontou para Jorge Jesus. A equipe saudita será o rival do Rubro-negro na estreia no Mundial de Clubes.

A atitude do jogador dificilmente deve ter sido uma provocação ao Flamengo. Isto porque, Jorge Jesus foi treinador do Al Hilal até o começo do ano. O treinador português esboçou uma reação simpática, após a atitude do jogador francês.

Flamengo e Al Hilal se enfrentam na próxima terça-feira pela semifinal do Mundial de Clubes.