Catar - Pouco antes de ir ao Estádio Jassim Bin Hamad, o Flamengo chegou ao Grand Hyatt Hotel, em Doha, para deixar as malas e assistir ao confronto da equipe que o enfrentará pelas semifinais do Mundial de Clubes, na terça-feira - será o Al Hilal, que derrotou o Espérance por 1 a 0.



A delegação contou com a festa da torcida na entrada do hotel (veja mais). Um grupo de 20 torcedores, aproximadamente, vibrou quando o ônibus apareceu, depois de 14 horas de viagem do clube rumo à capital do Qatar (a chegada se deu por volta das 16h30 no horário local; 10h30 no horário de Brasília).



"Esta é uma competição que reúne clubes campeões e está cheia de jogos difíceis. Representaremos aqui em Doha uma nação com mais de 40 milhões de torcedores. Estamos muito felizes por jogar um Mundial de Clubes e tentaremos encerrar esse ano especial com mais um título", disse o capitão da equipe, Everton Ribeiro, em entrevista ao site oficial da Fifa.



Jorge Jesus respondeu sobre o Mundial e evitou falar dos Reds.



"Estamos contentes por representar o Flamengo e o Brasil em um torneio de alto nível aqui no Catar. Muitos falam de um possível confronto contra o Liverpool, mas precisamos de concentração para o primeiro jogo. Não me interessa nada além disso no momento. Temos equipe para conquistar mais uma taça, mas precisamos de muito foco e trabalho aqui em Doha. Foi assim que vencemos a Libertadores e o Brasileirão", acrescentou o técnico português.



Em solo qatari, o Flamengo treinará pela primeira vez na manhã deste domingo (10h no horário local), no Estádio Abdullah bin Khalifa.