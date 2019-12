Marcos Braz comenta sobre suposto interesse do Flamengo em atacante do Cruzeiro

Catar - Na chegada do Flamengo ao hotel em que se hospedará durante a disputa do Mundial de Clubes, em Doha, no Qatar, neste sábado, o vice-presidente de futebol do clube, Marcos Braz, desconversou sobre o interesse do clube na contratação de Pedro Rocha.



O atacante, de 25 anos, pertence ao Spartak, da Rússia, e, sob empréstimo, participou da campanha do rebaixamento do Cruzeiro no Campeonato Brasileiro deste ano. Em 2017, integrou a equipe do Grêmio que conquistou a Libertadores, mas se transferiu para o futebol russo antes da decisão.



"É um jogador que já interessou a nós, como Pedro e outros jogadores. Então, é mais do que natural que ofereçam ou que nós estejamos monitorando esses jogadores", disse Braz, citando, ainda, o atacante revelado pelo Fluminense e que está na Fiorentina (ITA).



Segundo o próprio LANCE! noticiou na sexta-feira, o Flamengo vai retomar as conversas por Pedro Rocha após a disputa do Mundial.



A primeira partida do Rubro-Negro na competição será na terça-feira, às 14h30 (de Brasília), contra o vencedor de Al Hilal (SAU) x Espérance (TUN), que ocorre neste sábado. Dependendo do resultado, fará a decisão pelo título ou pelo terceiro lugar no domingo.



"Eu acho que deve haver o respeito por todos os clubes que estão aqui. Quem está aqui tem condições de ganhar de qualquer um".