O Coritiba entrou em contato com o Flamengo nos últimos dias para iniciar as conversas pela permanência de Alex Muralha. O goleiro defendeu o Coxa em 2019 emprestado e tem contrato com o Rubro-Negro até dezembro de 2020. Porém, a diretoria da equipe carioca alegou que só iria iniciar a negociação quando retornasse do Mundial de Clubes, que termina no dia 21.

A reportagem entrou em contato com Rodrigo Pastana, diretor de futebol do Coritiba. O dirigente confirmou que teve contato inicial com o Flamengo, mas o clube carioca prefere conversar apenas após o Mundial. Para não atrapalhar a futura transação, o mandatário do Coxa não entrou em detalhes sobre valores e tempo de contrato.

Alex Muralha chegou ao Coritiba em março deste ano e entrou em campo 35 jogos, sendo 34 como titular. O goleiro, ciente que no Flamengo não terá espaço, vê com bons olhos a permanência no Coxa. A família do jogador também acha que ficar em Curitiba é um bom caminho na carreira do jogador de 30 anos.

O Flamengo já definiu que Alex Muralha não será utilizado na próxima temporada e não irá dificultar futuras negociações envolvendo o goleiro de 30 anos.