Catar já recebeu quase 10 mil torcedores do Flamengo para o Mundial

Catar - A Nação já invadiu o Catar. O governo local divulgou que cerca de 8.750 brasileiros já estão registrados para assistir ao Mundial de Clubes. O número indica apenas os de torcedores saindo do Brasil com voos de todas as companhias e hotéis reservados até a próxima terça. As informações são do "globoesporte.com".

A previsão é de que o número poderá chegar a 15 mil rubro-negros, caso a equipe de Jorge Jesus consiga se classificar para a final da competição que irá acontecer no próximo sábado. O Flamengo faz a sua estreia na próxima terça-feira contra o Al Hilal pela semifinal da competição.