Empresário de Pedro Rocha confirma acordo próximo com Flamengo: "Só falta assinar"

Rio - O Flamengo acertou com seu primeiro reforço para a próxima temporada. O atacante Pedro Rocha, chega ao clube por empréstimo com opção de compra. Hamilton Bernard, empresário do jogador, revelou que "só falta assinar" para concretizar a transferência. O Spartak de Moscou é detentor dos direitos do atleta, que será apresentado após o Mundial de Clubes. A informação da contratação foi noticiada pelo "LANCE!" na última sexta-feira, e confirmada pelo O Dia.