Capitão do Al-Hilal projeta duelo com o Flamengo e diz: 'Não temos nada do estilo de Jesus'

Catar - Jorge Jesus conhece bem o adversário do Flamengo na estreia do Mundial de Clubes. Recentemente, o técnico teve uma passagem pelo Al-Hilal. No entanto, o brasileiro Carlos Eduardo, capitão da equipe, garantiu que o estilo de jogo atual não teve influência do português.

"Hoje já não tem quase nada da equipe de Jesus. São treinadores diferentes, todo mundo pegou algo de bom dele, mas hoje não tem quase nada do que foi estilo de jogo dele", disse Carlos Eduardo.

Flamengo e Al-Hilal se enfrentam nesta terça-feira, às 14h30.