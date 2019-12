Rio - Campeão e artilheiro do Campeonato Brasileiro e da Libertadores, além de ter vencido também o Estadual, Gabigol vive sem dúvida alguma o melhor momento de sua carreira. Uma fase tão impressionante que o camisa 9 está muito próximo de igualar o número de gols no ano de estreia pelo Flamengo de um dos maiores artilheiros da história: Romário.

Uma das contratações mais impactantes do futebol brasileiro, o Baixinho chegou à Gávea em 1995 logo após vencer a Copa do Mundo com a Seleção Brasileira e ser eleito pela FIFA o melhor jogador do planeta. Em seu primeiro ano no Rubro-Negro, o camisa 11 estufou as redes 45 vezes em 54 jogos, apenas duas a mais que a atual marca de Gabriel Barbosa. Um número que pode ser alcançado no Mundial de Clubes que inicia nesta terça-feira para o Flamengo, enfrentando o Al Hilal na semifinal da competição.



Com 43 gols marcados em 57 jogos em 2019, Gabriel já é o maior goleador do time em uma temporada desde... Romário. Em 1999, em sua última passagem pelo clube, o Baixinho marcou 48 vezes. Desde então, ninguém mais havia superado a casa dos 40 gols pelo Flamengo. Até a chegada de Gabigol.