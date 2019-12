Diego Alves projeta final do Mundial de Clubes contra o Liverpool e dispara: 'Medo nenhum'

Rio - O Flamengo segue se preparando para a estreia no Mundial de Clubes contra o Al-Hilal, da Arábia Saudita, válido pela semifinal do torneio disputado em Doha, no Catar. Caso o Mais Querido avance, deve enfrentar o Liverpool na grande final, reeditando a histórica decisão de 1981.

Dono da meta rubro-negra, Diego Alves frisou o respeito ao campeão da Europa, mas afirmou que, se a eventual final acontecer, o Flamengo não terá medo e vai para cima do Liverpool.

"Medo no futebol é uma palavra muito forte. Não é medo, é respeito. Hoje o Liverpool é o time mais badalado da Europa, é o campeão da Champions, líder da Premier (Campeonato Inglês), o treinador monta o time como quer e conhece as peças muito bem. Então eu acho que o Liverpool está na frente. Mas se a gente chegar na final, empenho não vai faltar e vamos para cima sem medo nenhum."

Em seguida, o goleiro foi perguntado sobre a fama pegador de pênalti na Europa, quando se destacou ao parar Messi e defender três de quatro cobranças feitas por Cristiano Ronaldo. No entanto, Diego Alves minimizou a fama e surpreendeu ao dizer que o pênalti defendido contra o Emelec nas cobranças alternadas foi o mais importante da sua carreira.

"Você fica em evidência porque o outro jogador é o melhor do mundo e que marcou uma era era, como Messi. Mas para mim, o pênalti contra o Emelec foi muito mais importante. O pênalti que eu peguei levou a gente para as quartas de final. Depois que eu peguei o pênalti do Cristiano, disputei mais 30 jogos."

Confira a entrevista completa na íntegra:

O Flamengo estreia no Mundial de Clubes contra o Al-Hilal, da Árabia Saudita, nesta terça-feira, às 14h30 (de Brasília), no Estádio Internacional Khalifa. Quem avançar encara o vencedor do confronto entre Liverpool (ING) e Monterrey (MEX).