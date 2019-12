O Santos terminou o Brasileirão na vice-liderança, com 74 pontos. Desde 2003, no formato dos pontos corridos, o campeão tem costume de atingir ou até mesmo não passar esta marca.



"Tivemos um grande ano, no qual conseguimos a maior quantidade de pontos da história do clube, onde saímos vice-campeões e estivemos muito perto de conquistar o objetivo. Nos classificamos para a Libertadores. Para o próximo ano, o clube tinha uma transição que não permitia fazer coisas importantes na Libertadores ou no torneio local e decidimos cortar o vínculo. O melhor para o Santos e para mim, ao não coincidir com as posturas, é que cada um siga seu caminho", declarou o comandante argentino.



Sampaoli também explicou a razão de não ter fechado com o Palmeiras e destacou a distância que o Flamengo tem das demais equipes brasileiras. O Rubro-Negro conquistou a Libertadores e o Brasileirão neste ano.



Sondado pela seleção equatoriana nos últimos dias, Sampaoli não deu pistas do seu futuro.



"Não chegamos a um acordo nem no econômico nem nas posturas esportivas. O Flamengo se distanciou muito em referência aos demais. Minha ideia de ficar no país era para brigar pelo Brasileiro. Não deu certo", afirmou Sampaoli.

"Não sei. Onde o futebol disser, onde eu esteja perto do que minha expressão futebolística me faça feliz dentro de um campo de jogo. No lugar onde esteja, seguramente, serei feliz", acrescentou.



Em 2019, Sampaoli comandou o Santos em 65 jogos, com 35 vitórias, 15 empates e 15 derrotas.