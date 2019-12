Rio - O Flamengo estreia no Mundial de Clubes na tarde desta terça-feira, contra o Al Hilal, da Arábia Saudita, às 14h30 (de Brasília), no Estádio Internacional Khalifa, em Doha, no Qatar. O jogo será transmitido pela TV Globo e terá narração de Galvão Bueno, comentários dos ex-jogadores Júnior e Roger Flores, e reportagem de Eric Faria e Marcelo Courrege.



Além da transmissão na TV Globo, a partida entre Flamengo e Al Hilal, da Arábia Saudita, também terá transmissão do SporTV com narração de Gustavo Villani, comentários de Lédio Carmona e Petkovic, e reportagem de Julia Guimarães e Edson Viana. A partida também será transmitida nas plataformas online do Globo Play e SporTV Play.



A estreia do Flamengo no Mundial de Clubes marca também o retorno de Galvão Bueno nas narrações. Ele sofreu um infarto em Lima, no Peru, dois dias antes da decisão da Libertadores entre o Rubro-Negro e o River Plate, da Argentina. Antes de viajar para o Qatar, Galvão ainda apresentou uma edição do programa "Bem, Amigos!", do SporTV.



Já o Liverpool, atual campeão da Liga dos Campeões da Europa, estreia no dia seguinte, quarta-feira, contra o Monterrey, do México, no mesmo horário e no mesmo estádio. O jogo terá transmissão apenas do SporTV e das plataformas online do Grupo Globo.