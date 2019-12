Rio - Na véspera da estreia contra o Monterrey na semifinal do Mundial de Clubes, o técnico Jürgen Klopp, do Liverpool, concedeu entrevista coletiva nesta terça-feira e descartou o favoritismo do clube europeu na competição. O treinador também evitou falar sobre uma eventual final diante do Flamengo no sábado.



"Por representarem a América do Sul e nós a Europa, se imagina a presença dos dois na final, esse favoritismo. Mas no futebol, eu acredito, que todo mundo tem chance de ganhar. Se não fosse assim, a Copa do Mundo já estaria decidida antes de começar. Mas temos jogos pela frente. Não penso no Flamengo ou no Al Hilal. Eu só penso no Monterrey. Vamos ter a chance de ver a semifinal hoje. Os dois times são potenciais adversários. Mas não preferimos um ou outro. Eu vi Monterrey e Al Saad. Foi técnico, intenso, muito rápido, jogo duro. Não pensamos em nomes, não viemos aqui para isso. Representamos a Europa, mas não carregamos o peso dela nas costa", afirmou Klopp, para, em seguida, enfatizar a seriedade com a qual o Liverpool encara o torneio no Catar.

"Estamos aqui. Não viajamos mais de 3 mil km para não aparecer, não entrar em campo. Estamos aqui. Na nossa vida sempre temos situações difíceis, em que precisamos encontrar soluções. Estamos aqui, vamos jogar contra o Monterrey, temos o máximo de informações e vamos nos preparar para tentar ganhar o jogo. Não nos vemos como favoritos. Nós vemos competidores. É a oportunidade para ganhar o Mundial. Não sei se é a competição de clube mais importante do mundo. Nós nunca conquistamos. Há vários campeões continentais aqui. Na Europa se vê a Champions como a principal competição. Pergunte na Concacaf, na Ásia. O Flamengo comemorou muito a conquista da Libertadores. Estamos aqui para representar o Liverpool e a Europa, da melhor maneira possível. Esperamos ver isso amanhã à noite", salientou Klopp.

Monterrey e Liverpool se enfrentam nesta quarta-feira, às 14h30 (de Brasília), com transmissão ao vivo do SporTV. Quem avançar, encara o vencedor do confronto entre Al Hilal e Flamengo na decisão.