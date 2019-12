Rio - Após a saída conturbada do Flamengo, o colombiano Gustavo Cuéllar se transferiu para o Al-Hilal e nesta terça-feira será rival do Rubro-Negro na semifinal do Mundial de Clubes. Em entrevista ao canal Pilhado, o volante revelou o motivo de deixar o clube carioca e negou o rumor de traição.

"Não é verdade (rumor de traição). Aconteceram algumas coisas desde o começo. Por exemplo, o período de adaptação da minha mulher foi muito complicada e muita gente não sabe. Ela era uma menina de casa, que morava com seus pais há muito tempo. Quando chegou ao Brasil, falava apenas uma língua e ficava muito sozinha. Foram problemas de adaptação que a gente não conseguiu superar com o passar do tempo", prosseguiu.

Confira o vídeo completo:

Cuéllar chegou ao Flamengo em 2016, fez 167 partidas e marcou dois gols. Foi campeão de dois Campeonatos Cariocas (2017 e 2019). Além disso, o volante foi titular na campanha da equipe no vice da Copa do Brasil e Copa Sul-Americana, em 2017.