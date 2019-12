Jorge Jesus pode se tornar o primeiro técnico português a conquistar o Mundial de Clubes

Rio - Após atingir o feito inédito de ser o primeiro técnico português a ser campeão da Libertadores e do Campeonato Brasileiro, Jorge Jesus pode alcançar mais uma marca de respeito. Caso conquiste o título mundial pelo Flamengo, o Mister será o primeiro técnico na história a conquistar o Mundial de Clubes.

Único time português campeão mundial na história é o Porto. No entanto, nas duas oportunidades que teve de disputar a competição intercontinental, o clube não foi comandado por um lusitano em nenhuma das participações. Em 1987, foi comandado pelo sérvio sérvio Tomislav Ivic, quando derrotou o Peñarol. Em 2004, venceu o Once Caldas sob comando do espanhol Victor Fernández.

O último técnico a ter chance de conquistar o torneio foi José Mourinho, em 2010, quando conquistou a tríplice coroa pela Inter de Milão. No entanto, após vencer o torneio mais importante da Europa, o português assumiu o comando do Real Madrid, em maio de 2010.

Flamengo faz a estreia no Mundial de Clubes nesta terça-feira contra o Al-Hilal, da Arábia Saudita, válido pela semifinal da competição. Em caso de vitória, o Rubro-Negro encara o vencedor do confronto entre Liverpool, da Inglaterra, e Monterrey, do México.