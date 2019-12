Rio - Desde que chegou ao Flamengo, Jorge Jesus tem chamado a atenção pelo seu trabalho. Capitaneado pelo treinador português, o clube da Gávea conquistou o Campeonato Brasileiro e a sonhada Libertadores. Para Zagallo, Jesus trouxe uma grande alegria para o time, além disso o eterno camisa 13 elogiou a forma tática como o time joga.

"Pra mim, foi uma alegria muito grande o que ele proporcionou a equipe do Flamengo. É um futebol pra frente, que tem o pra trás também, se não tivesse o vai e vem, não chegava a lugar nenhum. Jorge Jesus é fantástico.", disse no programa "Aqui com Benja", da Fox Sports.

O próximo compromisso do Rubro-negro é contra o Al-Hilal, nesta terça-feira às 14h30, pela semifinal do Mundial de Clubes. Caso vença a partida, o clube carioca poderá ter pela frente o Liverpool, que enfrenta o Monterrey, na próxima quarta-feira.