Rio - O técnico Jorge Jesus divulgou os 11 jogadores que atuarão como titulares na estreia no Mundial de Clubes. Sem surpresas, a equipe rubro-negra irá a campo com sua formação ideal, que ficou conhecida por conta do título da Libertadores e do Brasileirão.

Diego Alves; Rafinha, Rodrigo Caio, Pablo Marí e Filipe Luís, Willian Arão, Gerson e Arrascaeta; Éverton Ribeiro, Bruno Henrique e Gabigol. Nosso Time é a Gente em Campo! O Mengão está escalado para enfrentar o Al-Hilal na semifinal do Mundial de Clubes. Vamos, Flamengo! #FLAxALH #ClubWC pic.twitter.com/LqE8QGUYgI — Flamengo (@Flamengo) December 17, 2019 O time carioca irá a campo com

Flamengo e Al-Hilal se enfrentam a partir de 14h30, em Doha. Quem vencer, encara Liverpool ou Monterrey na decisão do próximo domingo.