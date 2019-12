Catar - Não foi fácil, mas o Flamengo está na decisão do Mundial de Clubes. A equipe comandada por Jorge Jesus saiu atrás, mas conseguiu a virada no segundo tempo, vencendo o duelo contra o Al-Hilal por 3 a 1 nesta terça-feira. no Catar.

O primeiro tempo do Flamengo foi muito complicado. Em jogada bem semelhante ao gol do River Plate na final da Libertadores, Salem Al-Dawsari apareceu para colocar a equipe saudita em vantagem no placar. O Al-Hilal ainda teve chances de ampliar, mas o resultado permaneceu em 1 a 0.

No segundo tempo, no entanto, o Flamengo voltou bem melhor. Logo no começo, a equipe conseguiu o empate com Arrascaeta em boa jogada coletiva dos cariocas. Superior em posse de bola, a equipe carioca tinha dificuldades para criar muitas oportunidades para virar o jogo.

Até que Jorge Jesus colocou Diego em campo, a equipe melhorou e passou a criar mais oportunidades. Bruno Henrique virou a partida e logo depois, Al-Bulayhi (contra) fez o terceiro gol do Flamengo na partida.

Em desvantagem, os jogadores do clube árabe acabaram perdendo um pouco a cabeça. Carrillo foi expulso e deixou o Al-Hilal com um a menos. Com a classificação garantida, o Flamengo só tratou de segurar o resultado.