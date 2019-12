Catar - Mesmo não sendo titular, Diego voltou a mostrar que pode ser uma peça fundamental no Flamengo, durante a vitória de 3 a 1 em cima do Al-Hilal, no jogo que marcou a estréia do time carioca no Mundial de Clubes. Assim como na final da Libertadores, o camisa 10 entrou no segundo tempo e mais uma vez teve participação direta no resultado final da partida. Foi ele que iniciou a jogada do gol da virada dos rubro-negros, que terminou no cruzamento de Rafinha na cabeça de Bruno Henrique.



Após o apito final, Diego avaliou a sua participação e comemorou o apoio recebido pelos companheiros.



"Os companheiros têm me dado essa oportunidade, e eu quero aproveitar. Lógico que todos nós queremos jogar os 90 minutos, mas somos uma equipe e temos que fazer o melhor que podemos enquanto estamos em campo. Fico feliz por ter contribuído mais uma vez."

Diego também falou sobre a experiência de entrar durante uma partida decisiva.

Eu observo muito e isso ajuda, porque quando você entra num jogo como esse, que tá a 120 (quilômetros) por hora, você tem que entrar no mesmo ritmo, tem que fazer algo de diferente. Eu procuro observar bastante, me preparar bem, para que quando eu entre, tenha uma ideia do que fazer", analisou o camisa 10.