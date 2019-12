Catar - Bruno Henrique foi decisivo novamente. O atacante foi eleito o melhor em campo na vitória por 3 a 1 sobre o Al-Hilal, na tarde desta terça-feira, que garantiu a vaga do Rubro-Negro na decisão do torneio. Na saída de campo, o jogador fez questão de exaltar o trabalho da equipe e destacou a intensidade no segundo tempo.

"Feliz de mais uma vez de estar contribuindo. Excelente vitória da equipe. Vimos o jogo deles contra o Esperance e percebemos que no segundo tempo caíram de rendimento. O Mister falou para a gente não baixar a intensidade porque o Al-Hilal iria cansar. E foi o que aconteceu. Com a nossa qualidade, conseguimos virar o jogo", declarou o camisa 27.

O Flamengo volta a campo para a grande final no próximo sábado, às 14h30. O adversário será conhecido nesta quarta-feira, quando Liverpool e Monterrey fazem a segunda semifinal.