Catar - O Flamengo não teve vida fácil para superar o Al-Hilal, nesta terça-feira, e ir à final do Mundial de Clubes. Na zona mista, o atacante Gabigol admitiu que a equipe deixou a desejar na primeira etapa, mas exaltou a superação da equipe rubro-negra.

"Não nos encaixamos no começo, mas eles também tiveram suas qualidades. No segundo tempo, conseguimos acertar os detalhes com o Mister, encaixamos o jogo e fizemos o gol", disse o artilheiro.

Questionado sobre um possível duelo com o Liverpool, o camisa 9 disse não ter preferência por qualquer adversário.

"Tem o Monterrey também, que é uma grande equipe. Quando se chega no Mundial, que é o topo máximo, não se tem muita escolha. Vamos descansar, ver o jogo entre entre Monterrey e Liverpool e quem quer que venha, estaremos preparados", completou.

O Flamengo volta a campo no próximo sábado, às 14h30. Enquanto isso, o clube carioca aguarda o vencedor do confronto entre Liverpool e Monterrey, que acontece nesta quarta-feira.