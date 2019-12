Leandro emocionado na entrada do Flamengo em campo. Ídolo demais! pic.twitter.com/7OJQjjuMXn — Diogo Lemos (@diogolemosrj) December 17, 2019

Catar - Um dos maiores ídolos da história do Flamengo, Leandro viajou para o Catar para acompanhar o Rubro-Negro na disputa do Mundial de Clubes. Antes do inicio da partida contra o Al-Hilal, o ex-lateral não conteve as lagrimas no momento em que o time comandado por Jorge Jesus entrou em campo.Após bater o time da Arábia Saudita por 3 a 1, o Flamengo se classificou para a final da competição, e pode voltar a repetir o feito realizado pela geração de Leandro, que em 1981, conquistou o mundo ao bater o Liverpool por 3 a 0, no Estádio Nacional de Tóquio, no Japão.