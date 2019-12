Ídolo do Flamengo, Petkovic destaca papel decisivo de Diego contra Al-Hilal: ‘Como é bom ver um 10’

Catar - A vitória de virada do Flamengo, por 3 a 1, em cima do Al-Hilal, na semifinal do Mundial de Clubes, foi assunto no Seleção SporTV desta terça-feira. Um dos pontos discutidos logo após o término da partida, foi a participação decisiva de Diego, que assim como na final da Libertadores, entrou na segunda etapa e teve influência direta no resultado final da partida. Um dos comentaristas do programa, Petkovic destacou o papel do camisa 10 rubro-negro.



"O Bruno Henrique fez um excelente jogo e decidiu, mas o Diego entrou e mudou o jogo. Como é bom ver um camisa 10 jogar. Ele organizou o meio-campo, o Flamengo cresceu, começou a vencer em todos os requisitos do jogo, um contra um, contra-ataque, segunda bola, dividida, intensidade", declarou o ídolo do Flamengo.

Diego ao lado de Jorge Jesus - AFP



Para Lédio Carmona, que participou da transmissão da partida, ressaltou o papel surpreendente que Diego tem tido no Flamengo neste final de temporada.



"Em alguns momentos do primeiro tempo, vi uma certa desorganização defensiva e um time muito exposto ao contra-ataque. O placar adverso no primeiro tempo poderia ser maior, mas o Al-Hilal não aproveitou. [...] As soluções para o segundo tempo foram duas: uma, a de sempre - o Bruno Henrique, que sempre resolve jogos. E a segunda, que tem surpreendido no fim deste ano: o Diego. Ele estava fora da temporada, se recuperou a tempo, foi decisivo contra o River e hoje voltou a ser decisivo", avaliou.



Já o apresentador André Rizek, chamou atenção para as múltiplas funções exercidas por Diego. O jornalista também destacou a rápida recuperação do camisa 10, que quebrou a perna nas oitavas de final da Copa Libertadores da América, apontando como uma das grande histórias do futebol brasileiro no ano.



Com a vitória desta terça-feira, o Flamengo aguarda agora o seu adversário na final do Mundial de Clubes, que sairá do duelo desta quarta-feira, às 14h30, entre Monterrey (México) e Liverpool (Inglaterra).